Com Facundo, Palmeiras atinge limite de estrangeiros permitidos por partida no Paulistão

Com a chegada de Facundo Torres, o Palmeiras chegou aos sete estrangeiros garantidos no elenco. Assim, o clube atingiu o limite de gringos que podem ser relacionados por partida no Campeonato Paulista de 2025.

No regulamento da competição, é especificado que não há restrições para as inscrições de estrangeiros, mas impõe um limite de jogadores por partida. Inclusive, até a edição de 2023 apenas cinco atletas nascidos fora do Brasil eram permitidos por duelo.

Já em torneios organizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o número de atletas que podem ser relacionados por partida é maior: nove no total.