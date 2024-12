Após caso de racismo, River Plate é eliminado e suspenso da Ladies Cup

O Comitê Organizador da Brasil Ladies Cup decidiu neste sábado aplicar a pena máxima prevista no artigo 26 do regulamento da competição ao River Plate, da Argentina. Desta forma, o clube de Buenos Aires está eliminado da edição 2024 e suspenso do evento por dois anos.

A pena foi aplicada em função da polêmica no duelo desta sexta-feira entre River Plate e Grêmio. Candela Díaz, jogadora do time argentino, foi flagrada fazendo um gesto de macaco contra um gandula que trabalhava no jogo no estádio do Canindé, em São Paulo.