António vê trabalho "extraordinário" à frente do Corinthians e fala sobre futuro: "Voltarei em breve"

O técnico António Oliveira foi mais um personagem a prestigiar o jogo de despedida de Paulinho, na manhã deste sábado, no Canindé. O treinador, que trabalhou com o volante no Corinthians, avaliou sua passagem à frente do Timão e também respondeu sobre o futuro.

O português acredita que fez um trabalho "extraordinário" no clube do Parque São Jorge. Ele ressaltou as dificuldades que enfrentou no período e disse ter vivido um dos momentos "mais desafiantes da história da equipe". Além disso, António relembrou que não teve os mesmos reforços que Ramón Díaz, seu sucessor no cargo.

"Fazendo uma retrospectiva e sendo intelectualmente honesto, acho que foi um trabalho extraordinário. No momento talvez mais desafiante da história do Corinthians, penso que fui a pessoa certa. Me perguntam se eu gostaria de ter vivido aquele momento com outro elenco. Essa necessidade já tínhamos identificado, que precisávamos dar ainda mais qualidade àqueles que lá estavam. Para mim, tenho uma grande satisfação, porque aqueles jogadores merecem. Por tudo o que viveram e pela forma como acabaram. Por mais que algumas pessoas se sentissem desconfortáveis ali, naquele período, fui muito mais do que um treinador", analisou o comandante.