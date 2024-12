Ancelotti elogia Mbappé e diz que período de adaptação do francês no Real terminou

Além disso, Ancelotti também falou sobre como prefere ver Mbappé atuando pelo Real Madrid, destacando seu lado individual.

"Mbappé tem que melhorar na continuidade, em fazer jogadas que só ele consegue fazer com a maior frequência possível. Não peço que ele se envolva muito no jogo, a característica dele é desmarcar e atacar a linha; é o que você precisa fazer com mais frequência. E então, você tem que ter alguém que, quando você ficar desmarcado, possa passar a bola para você. E nós os temos", acrescentou o italiano.

O Real Madrid é o terceiro colocado do Campeonato Espanhol, com mais 37 pontos e 17 jogos. Os Merengues entram em campo novamente neste domingo, às 12h15 (de Brasília), contra o Sevilla, no estádio Santiago Bernabéu.