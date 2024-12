Vitória rejeita venda de Lucas Arcanjo ao Fluminense, mas analisa empréstimo

O Fluminense segue em busca de alternativas para a contratação do goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória. Inicialmente, a ideia do time carioca era contratar o arqueiro em definitivo, mas a direção do clube baiano não aceitou a oferta.

Em entrevista ao diário A Tarde, Fábio Mota, presidente do Vitória, explicou como foram as conversas com o Fluminense. Ele destacou que não houve acerto em relação às garantias do negócio.