Veja os números de Facundo Torres, nova contratação do Palmeiras

Facundo foi revelado pelo Peñarol e logo se destacou. O atacante fez 71 partidas pelo clube uruguaio, marcando 16 gols e contribuindo com duas assistências durante três temporadas.

Depois, o jogador de 24 anos rumou para o futebol dos Estados Unidos, mais precisamente ao Orlando City. Em 123 jogos pelo clube norte-americano, Facundo fez 47 gols e deu 19 assistências, totalizando 66 participações em tentos no período.

Além disso, ainda no período pelo Orlando City, Facundo Torres criou 25 grandes chances, deu 197 passes decisivos, finalizou 243 vezes e alcançou uma taxa de 58% de conversão de chances claras. Os dados são do Sofascore.

Facundo Torres também soma convocações à seleção do Uruguai e, inclusive, esteve no plantel uruguaio na disputa da última Copa do Mundo, que aconteceu em 2022, no Catar. Pela Celeste, ele tem oito jogos, um gol e uma assistência.