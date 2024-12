Técnico do Boca Juniors cita Léo Pereira, do Flamengo, em lista de reforços

Fernando Gago, atual técnico do Boca Juniors, tem a intenção de reforçar o sistema defensivo do time para a temporada 2025. Na lista do treinador sobre possíveis reforços, consta o nome de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo.

Segundo a rede TYC Sports, não houve ainda um contato do Boca Juniors para iniciar uma negociação com o Flamengo. As informações vindas da Argentina definem uma transferência do Léo Pereira para o clube de Buenos Aires como "muito difícil".