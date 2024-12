São Paulo oficializa saída de Rafinha e publica vídeo de despedida

Obrigado, Rafinha!#TricolorDesdeSempre ?? pic.twitter.com/37bbTIOMOF

Rafinha inicialmente tinha a ideia de permanecer no São Paulo para a disputa do Campeonato Paulista, uma vez que se lesionou no início da temporada e acabou perdendo boa parte do primeiro semestre. Seria uma forma de compensar esse período em que ficou afastado dos gramados durante 2024.

O São Paulo, entretanto, precisa cortar custos visando a próxima temporada, em que terá de se adequar a um teto orçamentário, entre outras políticas de governança exigidas pela Galápagos Capital, gestora do FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios) do clube e que repassará R$ 240 milhões para o pagamento de dívidas.

Rafinha é um atleta experiente, com um alto vencimento. Sua saída do São Paulo aliviará a folha salarial e proporcionará a chegada de novos nomes. A lateral direita, inclusive, é uma das posições em que o clube terá de ir ao mercado, ainda mais agora com a definição de que um dos atletas da posição não seguirá no Morumbi.

Sem Rafinha, o São Paulo terá Igor Vinícius e o jovem Moreira como opções para o setor. O segundo, porém, pode ser envolvido na negociação com o Porto, de Portugal, para a contratação do lateral esquerdo Wendell.