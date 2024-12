São Paulo libera aposta de Rogério Ceni para procurar outro clube; saiba detalhes

O São Paulo liberou o atacante Caio Matheus, do sub-20, para procurar um outro clube. A diretoria tricolor não tem interesse em seguir contando com o jogador revelado em Cotia, que chegou a ter certo destaque em seu início de trajetória no time profissional, mas acabou retornando à base após sofrer uma séria lesão.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, Caio Matheus teve alguns problemas comportamentais enquanto jogador do São Paulo, sobretudo após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, em junho de 2022.

Na época da lesão, Caio vinha conquistando seu espaço no elenco profissional e já somava dois jogos sob o comando de Rogério Ceni. Em um deles, contra o Ayacucho, no Morumbis, pela Copa Sul-Americana, foi o autor do gol da suada vitória por 1 a 0.