Santos e Corinthians têm jogadores convocados para o Sul-Americano sub-20

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta sexta-feira a convocação da Seleção Brasileira para a disputa do Sul-Americano Sub-20. Foram chamados 23 atletas para a competição que acontece entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro de 2025 na Venezuela. Corinthians e Santos vão perder jogadores importantes no time profissional no começo da temporada, sobretudo em compromissos do Paulistão.

O Timão teve dois nomes convocados. Quem mais preocupa é o volante Breno Bidon, que terminou a temporada 2024 como titular da equipe principal. O goleiro Felipe Longo também está na lista.