Renovação de Luis Díaz com o Liverpool trava e colombiano considera ir ao Barcelona, diz rádio

O colombiano Luis Díaz virou assunto no mercado de transferências do futebol mundial. De acordo com a rádio Antena 2, da Espanha, o atacante estaria com sua renovação com o Liverpool travada, olhando para o Barcelona com interesse como um possível clube para a próxima temporada.

O contrato de Luis Díaz com o Liverpool vai até 2027. O colombiano é avaliado em cerca de 80 milhões de euros, valor ainda irreal para a verba financeira do Barcelona. O diretor esportivo do Barça, Deco, valoriza muita a versatilidade do atleta para reforçar diversas opções de ataque.