Murilo aproveita férias do Palmeiras e promove jogo beneficente em sua escolinha de futebol na Bahia

"Feliz pelo 1º jogo beneficente realizado com sucesso. Agradeço a todos pelo trabalho e comprometimento no evento de ontem. Obrigado a todos que compareceram. Vamos abençoar várias famílias com os alimentos arrecadados e vamos fazer tudo o que pudermos para que 2025 seja ainda melhor", declarou.

"Como eu sempre estou trabalhando e nosso calendário é bem corrido, quase nunca consigo vir pra cá. Mas eu me surpreendi positivamente com tudo o que vi e todo mundo está de parabéns. Estamos no caminho certo e espero que, nos próximos anos, a gente continue oferecendo esse suporte, pois sei o quanto é importante para todas as crianças, principalmente na nossa região", afirmou Murilo.

Revelado nas categorias de base do Cruzeiro e com passagem de destaque pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia, Murilo defende o Palmeiras desde 2022. O zagueiro já disputou 153 jogos pelo Verdão, marcou 18 gols, deu cinco assistências e conquistou sete títulos: Brasileiro (2022 e 2023), Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024), Supercopa do Brasil (2023) e Recopa Sul-Americana (2022).