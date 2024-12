Minas é superado pelo Tianjin e está eliminado do Mundial de Clubes feminino de vôlei

O primeiro set foi vencido pelo Tianjin, que dominou o Minas, foi mais eficiente nos saques e garantiu a primeira etapa pelo placar de 25 a 19. Apesar do resultado, vale destacar o desempenho de Kisy, que marcou dez pontos para a equipe brasileira.

Já o segundo set foi mais equilibrado, com frequentes trocas de pontos e destaque para a central Thaisa que, além dos bloqueios, foi eficiente nos ataques do Minas. No entanto, o Tianjin assumiu a vantagem no fim e saiu novamente vencedora, desta vez por 25 a 22.

O terceiro e último set seguiu o mesmo rumo, sendo vencido pelo time chinês, que terminou a partida com outro 25 a 22.