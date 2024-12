Milan vence Hellas Verona e encosta no G6 do Campeonato Italiano

Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/2FdaxxvyDw

Com o resultado, o Milan subiu para a sétima posição, com 26 pontos e um jogo a menos. Já o Hellas Verona aparece na 16ª colocação, com 15.

O Milan volta a campo no próximo domingo, contra a Roma, pela 18ª rodada do Italiano. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza. Por sua vez, o Hellas Verona enfrenta o Bologna, no Estádio Renato Dall'Ara, às 16h45 da próxima segunda-feira.

O primeiro tempo foi pouco movimentado e sem chegadas consistentes das equipes ao campo de ataque.

A equipe visitante abriu o placar aos dez minutos da etapa complementar. Fofana deu passe em profundidade para Reijnders, que apareceu de frente para o goleiro e bateu no ângulo.