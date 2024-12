Isack Hadjar é anunciado pela RB e grid da Fórmula 1 para 2025 fica completo

O grid da Fórmula 1 para a temporada de 2025 está completo. Na manhã desta sexta-feira, a RB anunciou o francês Isack Hadjar como piloto titular da equipe para o ano que vem. Após a ida de Liam Lawson para a RBR, a vaga da RB era a última que restava no grid.

Isack Hadjar foi vice-campeão da Fórmula 2 em 2024, ficando atrás do brasileiro Gabriel Bortoleto, que no ano que vem será da Sauber. O francês de 20 anos será companheiro do japonês Yuki Tsunoda, de 24 anos.