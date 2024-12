Grupo Boston City e Felipe Melo encaminham compra de 90% do Americano de Campos

O Grupo Boston City, do empresário Renato Valentim, e o jogador Felipe Melo, encaminharam acordo para adquirir 90% dos direitos do Americano de Campos, se tornando investidores do clube tradicional do Rio de Janeiro.

O processo para transformar o time em SAF está em andamento e há um acordo assinado com termos pré-fixados com relação a valores de investimento aprovados pelo Conselho Deliberativo.

"Nosso objetivo é reestruturar o clube para que o Americano, um time de grande tradição, volte a ter bons momentos no cenário do futebol", celebra Renato Valentim.