Girona bate o Valladolid e volta a vencer no Espanhol após três jogos

O Girona, enfim, voltou a vencer no Campeonato Espanhol. Após três jogos sem vitórias, a equipe derrotou o Real Valladolid nesta sexta-feira, por 3 a 0, no estádio Montilivi, em Girona, pela 18ª rodada do torneio por pontos corridos. David López, Abel Ruiz e Danjuma marcaram os gols dos donos da casa.

A equipe havia vencido pela última vez na competição na 14ª rodada, quando goleou o Espanyol por 4 a 1. Depois, o Girona acumulou um empate e duas derrotas no Espanhol, além de dois reveses na Liga dos Campeões e eliminação na Copa do Rei. O time ocupa a oitava posição, com 25 pontos, enquanto o Valladolid é o vice-lanterna, com 12.

A partida foi a última de ambos os times em 2024. As equipes voltam a campo apenas no dia 11 de janeiro do próximo ano, novamente pelo Campeonato Espanhol. O Girona visita o Alavés, enquanto o Vallodolid joga contra Real Betis.