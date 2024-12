Flamengo vira contra o Mackenzie e alcança sétima vitória na Superliga feminina de vôlei

O Flamengo venceu o Mackenzie nesta sexta-feira, no Mackenzie Esporte Clube, em Belo Horizonte, por 3 sets a 1, com parciais de 19/25, 25/17, 25/13 e 25/15. O Rubro-Ngero começou perdendo, mas conseguiu virar para sair com a vitória.

O principal destaque da partida foi a central Lorena, do Flamengo, dona de 20 pontos. Do lado do Mackenzie, a oposta Kimberlly foi quem mais se destacou, com 18 pontos. Com a vitória, o clube carioca chegou à quarta posição, com 23 pontos e sete vitórias.