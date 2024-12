Palmeiras: Facundo Torres cita Neymar e revela como gosta de jogar no ataque

Ex-Orlando City, Facundo Torres é o primeiro reforço do Palmeiras para a temporada de 2025. O jogador de 24 anos chega ao Verdão com vínculo de cinco anos. Em seu anúncio de apresentação, o uruguaio deu suas primeiras declarações com a camisa do Verdão e contou como pode jogar e citou admiração por Neymar.

"Não me incomoda jogar na direita, na esquerda nem pelo centro. Eu gosto de mobilidade, não sou um jogador que fica preso só em um lado, eu gosto de ficar mudando. Sou um jogador sério dentro de campo, com muita responsabilidade, tentando criar jogadas com habilidade. Um jogador que me encanta é o Neymar e estou feliz de poder jogar no país dele", comentou.

Facundo Torres foi revelado pelo Peñarol, do Uruguai, onde estreou no time profissional em 2020. Lá, ele disputou 71 jogos e em sua primeira temporada na equipe principal, marcou seis gols e deu uma assistência.