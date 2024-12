Corinthians na Libertadores: Conmebol define datas e horários dos jogos preliminares; confira

O Corinthians manda o confronto da volta por conta de seu rankeamento na Conmebol. O Timão se encontra na 18ª posição do ranking, atrás apenas do Boca Juniors entre os times que estão nas fases preliminares da Libertadores.

O Bahia, por sua vez, tem um rankeamento pior que o do The Strongest, mas ficou no pote 1 do sorteio por ter se garantido na Libertadores primeiramente.

Caso o Timão leve a melhor na segunda fase, pode enfrentar o representante da Bolívia que ainda será definido, o El Nacional-EQU ou o Barcelona-EQU na terceira fase. O chaveamento foi pré-estabelecido pela entidade que organiza o futebol sul-americano.

Já o Bahia, caso faça sua parte, pode enfrentar o Boston River-URU ou o Ñublense-CHI no último estágio antes da fase de grupos.

A primeira fase da Libertadores está marcada para começar no dia 4 de fevereiro, enquanto a segunda terá início no dia 18. A última fase preliminar terá seu pontapé inicial no dia 5 de março e o sorteio dos grupos está programado para acontecer no dia 19.

Confira os confrontos das fases preliminares da Libertadores 2024