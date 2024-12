Bayern de Munique atropela RB Leipzig e abre sete pontos na liderança do Alemão

Um minuto depois, o RB Leipizig empatou. Em ataque bem armado, Lois Openda avançou pelo lado direito e cruzou para Sesko que, de primeira, mandou de perna direita no canto de Peretz.

Aos 24 minutos, o Bayern retomou a vantagem do placar com a lei do ex. Pela direita, Olise cruzou para área e Laimer apareceu, livre de marcação, para mandar um foguete, sem chances para a defesa de Gulacsi.

Ainda no primeiro tempo, o líder fez mais um em Munique. Jamal Musiala passou para Kimmich, que, de fora da área, finalizou forte de direita, no canto esquerdo de Gulacsi, que não conseguiu espalmar.

Segundo tempo

Aos 29 minutos da etapa final, os mandantes anotaram o quarto gol. Alphonso Davies saiu em disparada do campo de defesa, invadiu o campo de ataque e passou em profundidade para Sané, que estava dentro da área. O alemão recebeu e, de canhota, chutou no canto inferior esquerdo de Gulacsi para ampliar a já confortável vantagem.

Para fechar a conta, aos 33 minutos, o Bayern de Munique marcou o quinto tento. Pelo lado direito do ataque, Kimmich cruzou para a área e, na segunda trave, Alphonso Davies apareceu para cabecar firme para o fundo do gol.