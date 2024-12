Veja o que está em jogo na negociação entre Palmeiras e Atlético-MG pelo atacante Paulinho

O Palmeiras se movimenta no mercado da bola e tem mostrado postura ativa para se reforçar para a temporada de 2025. Como antecipado pelo ge e confirmado pela Gazeta Esportiva, a equipe alviverde tenta a contratação do atacante Paulinho, do Atlético-MG, e conversa com o clube mineiro para tentar viabilizar o negócio.

As partes ainda não entraram em acordo sobre os valores. O Verdão pretende investir 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 117 milhões), e os clubes trabalham com a possibilidade de envolver mais dois jogadores do Verdão na negociação.

Os nomes envolvidos são dos meias Patrick, do sub-20, e Gabriel Menino. Este último também foi colocado como "moeda" de troca em negócio com Martinelli, do Fluminense, que tem Zé Rafael como alvo.