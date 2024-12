Sem alterações no top-10, Fifa divulga último ranking de seleções do ano de 2024

How things stand in the #FIFARanking as 2024 draws to a close. ?

O Uruguai é a terceira seleção sul-americana melhor colocada (11ª). A Colômbia aparece em 12º lugar, o Equador em 24º, o Peru em 40º, o Chile em 50º, a Venezuela em 47º, o Paraguai em 53º e a Bolívia em 79º.

Apesar de vencer um jogo oficial e conquistar o acesso para a terceira divisão da Liga das Nações da Uefa pela primeira vez em sua história, San Marino segue na última posição da lista, em 210º lugar.

Confira o top 10 do ranking mundial da Fifa