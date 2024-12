Seleção Brasileira feminina conhece seu grupo na Copa América de 2025; confira

Nesta quinta-feira, após sorteio realizado pela Conmebol, a Seleção Brasileira feminina conheceu seu grupo da Copa América, que será disputada no Equador, entre os dias 12 de julho e 2 de agosto de 2025. Ao lado do Brasil, a seleção cabeça da chave B, se encontram Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia.

Já no Grupo A aparecem Equador, Argentina, Chile, Uruguai e Peru. Na primeira fase da competição continental, todas as equipes do mesmo grupo se enfrentam e apenas as duas melhores colocadas de cada chave avançam às semifinais, onde o líder do Grupo A enfrentará o vice-líder do Grupo B e o líder do B enfrentará o segundo colocado do A.