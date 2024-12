Renato Gaúcho recusa propostas de Santos e Vasco, mas agradece: "Os dois projetos são muito bons"

Nesta quinta-feira, Renato Gaúcho anunciou em seu perfil no Instagram que recusou as propostas de Santos e Vasco. O treinador agradeceu o interesse e elogiou ambos os projetos apresentados, mas comentou que prefere descansar após um ano desgastante.

"Quero agradecer às diretorias do Vasco e do Santos. Tivemos ótimas conversas nos últimos dias, os dois projetos são muito bons, mas eu e minha família entendemos que o momento é de descansar. O ano foi muito desgastante e é preciso recarregar as baterias. Fiquei muito feliz por ter sido procurado por dois dos maiores clubes do futebol brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado", disse o treinador.