Red Bull confirma Liam Lawson como parceiro de Max Verstappen em 2025

Welcome to the Team, @LiamLawson30 ?? Stepping up to Oracle Red Bull Racing for 2025 ??

? Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 19, 2024

O neozelandês Liam Lawson ingressou no Programa Júnior da Red Bull em 2019 e, após uma série de conquistas nas categorias de base, fez sua estreia na Fórmula 1 com a Scuderia AlphaTauri no Grande Prêmio da Holanda de 2023, substituindo o lesionado Daniel Ricciardo. No fim da temporada de 2024, o jovem de 22 anos entrou de vez o australiano e participou de seis corridas.

"As performances de Liam ao longo de suas duas passagens pela Visa Cash App Racing Bulls demonstraram que ele não só é capaz de entregar resultados fortes, mas também é um verdadeiro piloto, sem medo de se misturar com os melhores e sair por cima", comentou Christian Horner, diretor e CEO da Oracle Red Bull Racing Team.

Além de Liam Lawso, quem estava cotado para assumir a parceria com Max Verstappen era o japonês Yuki Tsunoda, que também competiu pela Racing Bulls em 2024. A equipe de Milton Keynes, no entanto, optou pelo neozelandês.