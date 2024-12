Pentacampeão Kleberson deixa cargo no América-MG

Com passagem pelo futebol europeu quando ainda era jogador, Kleberson chegou ao América-MG no meio de 2024. Sua função era realizar uma integração entre diferentes setores do clube, além de ficar próximo aos atletas.

Contudo, o trabalho não teve grandes reflexos nos resultados em campo. O América-MG terminou a Série B do Brasileirão apenas em oitavo lugar e não conseguiu o acesso para a elite do futebol nacional.

Em nota oficial, Kleberson se despediu do América:

"Encerro minha trajetória como diretor técnico do América-MG, um ciclo que foi repleto de desafios e aprendizados. Quero expressar minha mais profunda gratidão ao clube, que me acolheu de braços abertos e me proporcionou a oportunidade de trabalhar ao lado de profissionais dedicados e apaixonados. Aos atletas, comissão técnica, funcionários e todos que fazem parte dessa grande família americana, meu sincero obrigado por cada esforço conjunto em prol de nossos objetivos. Agradeço também à diretoria pela confiança depositada no meu trabalho e à torcida, que esteve conosco nos momentos de alegria e também nos períodos de superação. Vocês são o coração pulsante deste clube, e foi uma honra contribuir para a história do América-MG. Desejo ao América-MG muito sucesso nos próximos desafios. Sempre estarei na torcida".