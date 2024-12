Líder e já classificado, Chelsea goleia Shamrock Rovers e se mantém 100% na Liga Conferência

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela sexta e última rodada da primeira fase da Liga Conferência, o líder e já classificado Chelsea recebeu o Shamrock Rovers no Stamford Bridge, goleou por 5 a 1 e se manteve 100% na competição. Marc Guiu (3), Dewsbury-Hall e Cucurella balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Markus Poom descontou para os visitantes.

Com a vitória, o Chelsea chegou aos 18 pontos, com seis vitórias em seis partidas, e encerrou a primeira fase do torneio continental na primeira colocação da tabela. Por ter se classificado de forma direta às oitavas de final, o time inglês agora aguarda os playoffs, que são eliminatórias entre os clubes posicionados entre a nona e a 24ª posição que ocorrerão entre os dias 13 e 20 de fevereiro de 2025. Com a derrota, o Shamrock Rovers permaneceu com 11 pontos, na décima colocação.

O Chelsea volta aos gramados no próximo domingo, às 11h (de Brasília), quando visita o Everton, no Goodison Park, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. No dia 20 de janeiro, o Shamrock Rovers recebe o FC Dundalk, no Tallaght Stadium, pela Leinster Senior Cup, sem horário definido.