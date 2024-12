João Fonseca supera norte-americano e garante vaga na semifinal do Next Gen ATP Finals

O brasileiro dominou o primeiro set ao quebrar todos os games de Learner Tien, que começou sacando, e vencer por 4/0. No segundo set, João Fonseca manteve tal constância, quebrou logo o primeiro game e forçou muitos erros do adversário, triunfando com um novo 4/0.

Já no terceiro set, o norte-americano se recuperou, conseguiu sua primeira quebra e contou com com nove erros do brasileiro, que perdeu por 4/1. No quarto e último set, a partida se equilibrou com serviços confirmados por ambos, mas Fonseca se sobressaiu no fim e venceu por 4/2.