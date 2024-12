João Alves analisa preparação do Santos e se vê mais maduro para segunda Copinha

O atacante João Alves vive a expectativa de disputar sua segunda Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aos 17 anos, o jogador do Santos estreou no torneio em 2024, quando atuou em cinco partidas e contribuiu com duas assistências.

Com a estreia do Peixe marcada para o próximo dia 3 de janeiro, contra o Pague Menos, às 20h (de Brasília), João destacou o período de preparação da equipe. Além do clube cearense, o Santos enfrentará Jaciobá e Ferroviária nos dias 6 e 9 de janeiro, respectivamente.