Fluminense divulga informações sobre os ingressos para o Mundial; veja

Nesta quinta-feira, o Fluminense divulgou informações sobre a venda de ingressos para o Mundial de 2025, nos Estados Unidos. As entradas ficarão disponíveis para compra a partir desta quinta-feira, no site da Fifa.

As vendas dos setores exclusivos para os torcedores do Fluminense começaram nesta quinta-feira, com exclusividade aos sócios, às 12h (de Brasília), e seguem até o dia 23, segunda-feira, também às 12h.

Durante o período de venda de ingressos, o torcedor do time carioica deve acessar o site oficial da Fifa para realizar a compra. Ao entrar na seção "Club Fans", é necessário selecionar o Fluminense para ter acesso ao portal de ingressos exclusivo do clube. Dentro desse portal, o comprador deverá inserir o código recebido previamente no e-mail cadastrado na plataforma de sócios do Fluminense.