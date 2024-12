Flamengo divulga lista de atletas inscritos para a Copinha de 2025; veja os nomes

Nos últimos anos, o Fla tem optado por jogar as primeiras fases da Copinha com uma equipe reserva do sub-20, enquanto os principais nomes disputam as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

O clube carioca está no Grupo 23 do torneio, com sede em Mogi das Cruzes, e enfrentará Cruzeiro-PB, Zumbi-AL e São Bernardo-SP na primeira fase. A estreia do Flamengo será contra o Cruzeiro-PB, no dia 5 de janeiro, às 17h (de Brasília).

Os clubes se enfrentam em turno único dentro da chave, com os dois primeiros avançando para o mata-mata, que será disputado em partida única até a final. 128 times brigarão pelo título em 2025.