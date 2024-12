Dupla do Palmeiras aparece no top 10 de jogadores da Série A com mais participações em gols em 2024

Os jogadores dos times da Série A com mais participações em gols em 2024 por todas as competições! ????

Confira os nºs completos dos jogadores em: https://t.co/jmOEFD8ODw pic.twitter.com/JiUlcG0gyf

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) December 18, 2024

O líder desse ranking é o atacante do Flamengo, Pedro, que participou de 38 gols, em 43 jogos. Em segundo lugar, está Yuri Alberto, do Corinthians, com 38, em 57 partidas, seguidos de Hulk (participação em 32 gols em 54 jogos) e Lucero (29 participações em gols em 63 jogos). Alerrandro, do Vitória, fecha o top 5, com 38 participações em gols, em 52 jogos.

Flaco López foi o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista, com 10 gols marcados. Ao todo, ele colocou 22 bolas na rede e deu sete assistências. No Brasileirão, o argentino, que foi titular na maior parte da temporada, colocou também dez bolas na rede.

Raphael Veiga por sua vez marcou 20 gols ao longo do ano e deu as mesmas sete assistências. No Brasileirão, marcou onze gols ficando atrás dos artilheiros Alerrando e Yuri Alberto (15 gols cada um), Estêvão (13 gols) e Vegetti (12 gols).