Dispensado, Barreal passa por cirurgia e cita sacrifício no Cruzeiro

O argentino Álvaro Barreal não faz parte dos planos do Cruzeiro para 2025, tanto que acabou dispensado pelo clube. Mas o jogador já pensa no futuro, tanto que passou por uma cirurgia para recuperar a plenitude de sua forma física.

Nas redes sociais, Barreal divulgou uma foto nesta terça-feira no hospital, sem especificar qual foi a intervenção realizada. Ainda assim, ele revelou que precisou atuar no sacrifício com a camisa do Cruzeiro, situação que provavelmente atrapalhou seu desempenho no ano.