De férias do Palmeiras, Estêvão visita Hospital do Câncer de Franca antes de jogo beneficente

Presidente do Grupo Santa Casa de Franca, Tony Graciano destacou a importância da visita de Estevão para os pacientes.

"A alegria que ele trouxe aos olhos dos pacientes é imensurável. O Hospital do Câncer de Franca é referência em tratamento oncológico, e iniciativas como o Jogo das Estrelas são essenciais para mantermos a qualidade no atendimento, especialmente para os pacientes de cidades vizinhas", afirmou.

Aos 17 anos, Estêvão viveu em 2024 sua primeira temporada integrado ao time profissional do Palmeiras. Sendo um dos destaques do time, o atleta já somou convocações à Seleção Brasileira principal. E mesmo depois de pouco tempo, já tem data de saída do Verdão. O atleta está vendido ao Chelsea, clube ao qual se junta de pois do Mundial de 2025.