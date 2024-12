Corinthians vai enfrentar o Universidad Central-VEN na segunda fase da Libertadores; veja sorteio

O Corinthians vai enfrentar a equipe do Universidad Central-VEN na segunda fase da Copa Libertadores. O confronto foi definido via sorteio, na sede da Conmebol, no Paraguai, nesta quinta-feira.

Já o Bahia, que assim como o Corinthians, está no pote 1, vai enfrentar um representante da Bolívia que ainda vai ser definido. As equipes brasileiras vão decidir a eliminatória em casa, como definido pelo rankeamento da Conmebol.

A primeira fase da Libertadores está marcada para começar no dia 5 de fevereiro, enquanto a segunda terá início no dia 19. A última fase preliminar terá seu pontapé inicial no dia 5 de março. enquanto o sorteio dos grupos está programado para acontecer no dia 19.