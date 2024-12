Conheça o Universidad Central-VEN, adversário do Corinthians na segunda fase da Libertadores

O Universidad Central manda seus jogos no Estádio Olímpico, com capacidade de 27.900 lugares.

Na última edição do Campeonato Venezuelano, a equipe comandada pelo técnico Daniel Sasso venceu 13 jogos, empatou outros 13 e perdeu seis. O time marcou 44 gols e sofreu 33.

O clube de Caracas terminou a primeira fase do Apertura na primeira colocação e ficou em nono no mesmo estágio do Clausura.

As datas dos confrontos ainda serão confirmadas pela Conmebol, mas a tendência é que o Corinthians encare o Universidad Central na Venezuela no dia 19 de fevereiro e jogue a volta na Neo Química Arena no dia 26.