Como união de professor com alunos criou a Fatal Model, disposta a bancar Pogba no Corinthians

Apesar de não ter topado o patrocínio da Fatal Model para viabilizar a contratação de Pogba, o Corinthians mantém uma relação com a empresa há algum tempo, exibindo sua marca, por exemplo, no estádio.

"Não estamos caindo de paraquedas no Corinthians, estive no Parque São Jorge em agosto deste ano, discutimos possibilidade de investimento em propriedades do uniforme, essa negociação não foi adiante, e desde 2022 somos clientes do Corinthians, compramos os leds da Arena do Corinthians. Se o Corinthians não nos quer hoje, continuaremos à disposição do Corinthians e indo bater na porta do Corinthians e de outros times ao longo do tempo", completou o empresário.

Planos futuros

Uma das metas de Samuel Ongaratto e seus sócios é seguir quebrando barreiras no mercado do futebol. A empresa ainda enfrenta dificuldades para ter entrada em alguns clubes do País, sobretudo os de maior expressão. Neste ano a Fatal Model também abriu conversas com o São Paulo, mas a diretoria tricolor, assim como a corintiana, preferiu não avançar nas tratativas, temendo atrelar a imagem do clube a uma plataforma de acompanhantes.

"Cansei de chegar para conversar com o presidente e o cara esperando um cafetão. Ele olha pra mim e fala 'Não, tu não é dono da Fatal, não parece ser'. Quanto maior o time, mais complexo é isso. Mas, a gente é bastante teimoso aqui na Fatal. Vamos continuar fazendo esse trabalho de formiguinha, conversando com os times, tentando mostrar nosso mercado, nosso propósito, como nos comportamos, que é de uma maneira muito profissional. Nossas publicidades são respeitosas", afirmou.

O empresário também questiona a falta de critério dos clubes, muitos deles patrocinados por casas de apostas, cujas publicidades, segundo ele, podem ser bem mais abusivas.