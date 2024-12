Com gol olímpico de Son, Tottenham elimina Manchester United e avança à semifinal da Copa da Liga Inglesa

Nesta quinta-feira, em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, o Tottenham recebeu o Manchester United no New Tottenham Hotspur Football Stadium e venceu por 4 a 3. Os gols dos mandantes foram marcados por Dominic Solanke, Dejan Kulusevski (2) e Son, enquanto Joshua Zirkzee, Amad Diallo e Jonathan Evans diminuíram.

Com o resultado positivo, o time comandado por Ange Postecoglou, que passou por Coventry City e Manchester City nas fases anteriores, eliminou o Manchester United e avançou à semifinal do torneio. Agora, aguarda o sorteio para conhecer seu novo adversário. Por outro lado, o United, que avançou depois de vencer o Barnsley e o Leicester, se despede da competição.

O Tottenham retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Liverpool, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 13h30 (de Brasília), novamente no New Tottenham Hotspur Football Stadium. No mesmo dia e pela mesma rodada, o Manchester United encara o Bournemouth. Desta vez, o jogo acontece às 11h, no Old Trafford.