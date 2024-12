Bayern de Munique x RB Leipzig: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Alemão

Do outro lado, o Leipzig vem se recuperando na temporada. Os visitantes fazem péssima campanha na Champions e veem no Alemão a chance de bons resultados. Atualmente, clube está em quarto lugar, com 27 pontos.

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida por SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube), OneFootball (streaming) e TikTok.