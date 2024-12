Bahia supera o Paraguai e avança à final da Brasil Ladies Cup

Nesta quinta-feira, o Bahia venceu a seleção do Paraguai, por 1 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos da Brasil Ladies Cup. No Estádio do Canindé, a equipe baiana precisava da vitória para avançar à final, enquanto um empate já garantia as paraguaias na decisão. Após sofrer para passar pela defesa, o Bahia conseguiu marcar com Mila Santos.

Na Brasil Ladies Cup, os primeiros colocados de cada grupo se classificam para a final. O Bahia iniciou a rodada em segundo lugar no Grupo A, com quatro pontos. Já o Paraguai estava na liderança, com seis. A vitória fez com que o Tricolor Baiano assumisse a ponta da chave, garantindo sua vaga na decisão.

A final está marcada para este domingo, às 16h (de Brasília), no Canindé. O Bahia enfrenta o primeiro colocado do Grupo B, onde estão Grêmio, River Plate, Sport e Athletico-PR. O outro finalista será decidido nesta sexta-feira.