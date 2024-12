Após ano mágico no Corinthians, Rodrigo Garro mira primeira convocação para seleção argentina

O desempenho e os números de Garro jogam a favor de uma possível convocação. Atuando no cenário mais competitivo da América do Sul, o atleta marcou 13 gols e distribuiu 15 assistências em 63 jogos (57 como titular) na temporada passada.

A próxima pausa no calendário para jogos de seleções será em março. Até lá, Garro quer continuar com seu padrão de atuação no Corinthians para, quem sabe, ser lembrado. A Argentina lidera as Eliminatórias Sul-Americanas, com 25 pontos conquistados.

Garro foi contratado pelo Corinthians em janeiro, vindo do Talleres, por US$ 7 milhões (R$ 34,7 milhões na cotação da época). O contrato do jogador é válido até final de 2028.