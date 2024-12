Zubeldía terá de lidar com pressão de revelar atletas para o profissional em 2025

O técnico Luis Zubeldía iniciará a próxima temporada não só com a pressão de conquistar um título pelo São Paulo, mas também de revelar jogadores para o elenco profissional. Tendo de adotar uma política de austeridade financeira, o Tricolor dependerá bastante das categorias de base em 2025, seja para ter desempenho esportivo, seja para lucrar com possíveis vendas.

Graças ao acordo com a Galápagos Capital para a criação de um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), o São Paulo terá de seguir à risca as políticas de governança impostas pela gestora do fundo, como teto orçamentário, limite para contratações, salários, entre outros pontos.

Por isso, a tendência é que o São Paulo não seja agressivo nesta janela de transferências. Para contratar, o clube precisará primeiro negociar alguns atletas, fazendo caixa e aliviando a folha de pagamento antes de anunciar reforços.