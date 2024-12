Vini Jr. vibra com título e 'The Best', mas diz: "Minha luta é muito maior que prêmios"

Vinícius Júnior saiu de campo com um sorriso de orelha a orelha após a vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Pachuca, do México, na final da Copa Intercontinental, no estádio Al Lusail, em Doha, no Catar. Em dois dias, o atacante brasileiro foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, conquistou o torneio que vale como um Mundial e ainda acabou premiado como melhor jogador da competição.

"Os últimos dois dias têm sido incríveis para mim. Receber o prêmio de melhor jogador do mundo e poder chegar aqui, ganhar e ser coroado como o melhor da partida e da competição depois de tudo o que fiz... todo mundo sabe que vim de baixo, de São Gonçalo, onde a pobreza e o crime andam lado a lado. Tive a oportunidade de representar todas as crianças que lutam para um dia chegar aqui, porque eu posso mostrar que é possível. Minha família, meus companheiros de clube, que estão comigo no dia a dia, lado a lado, esses, sim, sabem quem é o Vini Jr", disse o camisa 7 em entrevista ao Sportv.

Apesar do sentimento de realização, o craque brasileiro admitiu que sua militância nas causas antirrascistas podem incomodar alguns e distanciá-lo de alguns prêmios. Neste ano, por exemplo, ele não conquistou a Bola de Ouro, mesmo sendo franco favorito para levar a premiação, dada ao volante espanhol Rodri, do Manchester City.