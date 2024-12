Vasco promete insistir para contar com técnico Renato Gaúcho

No Grêmio, Renato Gaúcho contava com um dos maiores salários do futebol brasileiro. O valor estava acima do limite imposto pelo Vasco.

Renato Gaúcho deixou o Grêmio após altos e baixos em 2024. O time gaúcho ganhou o Estadual no primeiro semestre, mas depois não obteve sucesso nas outras competições, inclusive com uma campanha muito abaixo do esperado no Brasileirão, terminando na 14ª colocação.