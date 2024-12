Praia Clube supera Red Rockets e vence a primeira no Mundial de Clubes de vôlei

O primeiro set do jogo começou equilibrado, mas logo as brasileiras começaram a abrir vantagem com os bons ataques de Sofya Kuznetsova. O Praia Clube manteve a regularidade e fechou em 25/17.

A equipe japonesa voltou para o segundo set mais atenta e deu trabalho para o time brasileiro. Apesar de manter a vantagem durante toda parcial, o Praia Clube não teve folga no placar em momento algum e fechou em 25/23.

Assim como o primeiro, o terceiro set foi mais tranquilo. Com um desempenho superior no ataque, bloqueio e saque, o Praia Clube não teve dificuldades para ampliar a vantagem. Em pouco tempo, fechou a partida com um 25 a 15.