Paulistano bate o Brasília, que desperdiça chance de encostar na ponta do NBB

Nesta quarta-feira, o Paulistano venceu o Brasília, por 102 a 87, pela 11ª rodada do NBB. Na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, os mandantes conseguiram equilibrar no início do jogo, mas perderam ritmo após o intervalo e viram os paulistas saírem com a vitória.

Com o resultado, o Paulistano conquista o terceiro triunfo seguido, chegando aos 22 pontos. Já o Brasília fica com 27 pontos e perde a oportunidade de encostar no líder Minas, que tem 28.

O Paulistano volta à quadra contra o líder Minas, na sexta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena UniBH. O Brasília, por sua vez, recebe o São Paulo, no sábado, às 11h.