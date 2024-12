Nacional-URU demonstra confiança em contratar Alario, atacante do Inter

Sem empolgar a torcida durante a temporada 2024, Lucas Alario pode deixar o Internacional nesta virada de ano. Alex Saúl, vice-presidente eleito do Nacional, do Uruguai, garantiu nesta terça-feira que tem uma negociação avançada com o atacante.

"Lucas Alario está perto do Nacional. Gostamos muito desse atleta", afirmou o dirigente, em entrevista à Rádio Sport 890.