Mourinho busca reforços para a defesa do Fenerbahce

Outras alternativas surgem no radar de Mourinho: Sergio Reguilón, do Tottenham (Inglaterra), Reinildo Mandava, do Atlético Madrid (Espanha), e Juan Miranda, do Bologna, da Itália.

O Fenerbahce sofreu perdas importantes recentemente devido a lesões, como o lateral-esquerdo Jaden Oostervolde e o zagueiro Becão. Mourinho quer um reforço que atue nas duas funções.