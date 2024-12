Levantador Bruninho fala sobre lesão em jogo do Campinas

Em um jogo cheio de alternâncias e reviravoltas, o Vôlei Renata Campinas superou sustos com a lesão de sua principal estrela, desvantagens no placar e outros obstáculos para derrotar o Sesi Bauru. A partida terminou em 3 a 2 (21-25, 25-22, 25-23, 22/25 e 15/13), na Arena Paulo Skaf, no interior paulista, na noite desta terça-feira (17), pela última rodada do primeiro turno da Superliga Masculina.

O Campinas atravessava seu melhor momento no jogo quando perdeu o levantador e capitão Bruninho, por conta de uma lesão muscular no braço direito ao tentar salvar uma bola embaixo da rede. Cristiano entrou e conseguiu manter o alto nível de jogo e comandou a virada, que veio com 25 a 23 no terceiro set.